10 сентября 2022, 09:25
Новая спортивная площадка появилась в Костомукше
Футбольное поле в карельском городе оборудовали по проекту «Народный бюджет»
Дворовая спортплощадка появилась в Костомукше. Ее поставили благодаря проекту «Народный бюджет», сообщил глава городского округа Сергей Новгородов.
Спортивный объект располагается рядом с домом № 13 на ул. Калевала. Работы по обустройству закончили 9 сентября, площадка открыта для посещения, вход свободный.
- Очень надеюсь, что посетители будут внимательно и бережно относиться к благоустроенной территории, и футбольное поле прослужит долго на радость детям и взрослым, - написал Новгородов. // Фото: Сергей Новгородов/ВКонтакте