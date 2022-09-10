Новая спортивная площадка появилась в Костомукше

Дворовая спортплощадка появилась в Костомукше. Ее поставили благодаря проекту «Народный бюджет», сообщил глава городского округа Сергей Новгородов.

Спортивный объект располагается рядом с домом № 13 на ул. Калевала. Работы по обустройству закончили 9 сентября, площадка открыта для посещения, вход свободный.