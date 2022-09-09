Анастасия Запольская выиграла турнир по боксу в Ярославле

Спортсменка из Петрозаводска Анастасия Запольская победила на турнире по боксу, проходящем в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Кубок губернатора Ярославской области собрал более 300 спортсменов из 19 регионов страны. Мастер спорта из Карелии успешно провела свои бои и выиграла соревнования в своей весовой категории.

Анастасия занимается у тренера Виталия Дралюка. В активе спортсменки множество других титулов и наград. Фото мэрии Петрозаводска