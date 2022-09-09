09 сентября 2022, 15:42
Спорт

Анастасия Запольская выиграла турнир по боксу в Ярославле

Петрозаводчанка взяла золото на престижных соревнованиях

Спортсменка из Петрозаводска Анастасия Запольская победила на турнире по боксу, проходящем в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Кубок губернатора Ярославской области собрал более 300 спортсменов из 19 регионов страны. Мастер спорта из Карелии успешно провела свои бои и выиграла соревнования в своей весовой категории.

Анастасия занимается у тренера Виталия Дралюка. В активе спортсменки множество других титулов и наград. Фото мэрии Петрозаводска

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Анастасия Запольская
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