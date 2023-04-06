Жительница карельского села была шокирована находкой

В карьере у дороги недалеко от жилых домов женщина увидела страшную картину.

«Вот такое безобразие произошло в нашем зайчесельском карьере, у дороги. У меня нет слов», — поделилась жительница Ведлозеро фотографиями в группе « Ведлозеро – деревня мирового масштаба»

На фотографии виден труп собаки (по этическим соображениям мы его не публикуем. — Прим. ред.). Пользователи соцсети «ВКонтакте» пытаются разобраться, как останки животного очутились на одной из улиц села.

«Это кто-то так утилизировал останки собаки? Трупные яды, лесные падальщики, психологические травмы.. Не слыхали про такое? Шикарно кто-то придумал утилизировать в карьере труп», — поделилась подписчица предположением.

Так или иначе, ведлозерцам не удалось выяснить, чьих рук это дело.

Чаще всего владельцы домашних животных стараются самостоятельно захоронить тела животных. Как показывает практика, стихийные захоронения домашних питомцев можно встретить на лесных опушках, вдоль дорог, даже в городской черте, в скверах и не только. За незаконные захоронения животных владелеца могут оштрафовать. Для того, чтобы похоронить умершего питомца, рекомендуется обращаться в специальные организации. В Петрозаводске, например, данную услугу оказывает Государственное бюджетное учреждение РК «Республиканский центр ветеринарии и консультирования».