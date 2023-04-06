Жене мобилизованного с маленьким ребенком помогут сделать ремонт

Очередным жителям Карелии правительство республики оказало адресную социальную помощь. Ее на этот раз получат 9 семей, решили на заседании профильной комиссии.

На поддержку претендовали 20 семей, но выбрали 9, в том числе жительницу Медвежьегорского района. Мужа женщины призвали на военную службу по мобилизации.

Жена с маленьким ребенком оказалась в сложной ситуации – недавно супруги купили квартиру, требующую существенного ремонта. Его глава семьи делал своими силами. Часть работ он выполнил, но основные вынужден был отложить из-за мобилизации.

Семье помогут завершить ремонт, по окончании которого мама с ребенком смогут обустроиться на новом месте. // фото: «Петрозаводск говорит»