06 апреля 2023, 19:52
Жене мобилизованного с маленьким ребенком помогут сделать ремонт
Девяти семьям в Карелии оказали помощь по социальному контракту
Очередным жителям Карелии правительство республики оказало адресную социальную помощь. Ее на этот раз получат 9 семей, решили на заседании профильной комиссии.
На поддержку претендовали 20 семей, но выбрали 9, в том числе жительницу Медвежьегорского района. Мужа женщины призвали на военную службу по мобилизации.
Жена с маленьким ребенком оказалась в сложной ситуации – недавно супруги купили квартиру, требующую существенного ремонта. Его глава семьи делал своими силами. Часть работ он выполнил, но основные вынужден был отложить из-за мобилизации.
Семье помогут завершить ремонт, по окончании которого мама с ребенком смогут обустроиться на новом месте. // фото: «Петрозаводск говорит»