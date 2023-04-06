Весенний призыв: у военкомата Карелии план на 1100 человек

Текст, фото: Елена Малишевская

В весеннюю призывную кампанию из Карелии планируется отправить в армию не менее 1100 человек, рассказал на брифинге 6 апреля военком республики Андрей Артемьев. Это почти в три раза больше, чем в осенний призыв: тогда план ограничивался 400 новобранцами.

Созданы 18 комиссий в городских округах и муниципальных районах: с 1 апреля по 15 июля они должны выполнить план по набору солдат срочной службы. Военный комиссариат занимается организацией призыва и методическим обеспечением. Президентом РФ поставлена задача модернизировать военкоматы, а именно провести цифровизацию военно-учетной работы. Артемьев сообщил, что в Карелии военкомат давно модернизирован.

«Мало кто знает, но в Карелии мы уже не один год имеем свой информационный ресурс — базу данных, где имеются все призывники и граждане, прибывающие в запасе. Этой работой мы занимаемся с середины 90-х годов».

В части рассылки электронных повесток Карелия тоже впереди планеты всей. Республиканский военкомат уже рассылает такие приглашения на службу, как выразился Артемьев, «в экспериментальном варианте». Закон, который делал бы одинаковым статус бумажной повестки и ее цифрового аналога, еще не принят, но военком республики уверен, что это произойдет сегодня-завтра.

«В ближайшей перспективе будут приняты изменения в федеральный закон № 53 о воинской обязанности и военной службе. Изменения существенные, близкие к глобальным. Будет единый государственный информационный ресурс, включающий в себя все данные о воинском учете. Призывников мы давным-давно вызывали не только повесткой, но и другими способами. В новом законе будет введено понятие «электронная повестка». Будут также описаны все возможные способы ее доставки, включая госуслуги и банковскую систему».

Отправка призывников к месту прохождения службы будет проходить, как и прежде, со сборного пункта Республики Карелия. Там новобранцев обещают обеспечить трехразовым горячим питанием, вещевым обмундированием, сухим пайком, банковской картой. Тест на коронавирус обязателен. Как уверяет военком Карелии, ни одного «коронавирусного» в армию за весь период пандемии не пропустили.

Карельские призывники в основном будут служить на Северо-Западе. Только небольшая часть новобранцев будет отправлена в воинские части Южного военного округа и Северного флота.

«В зону проведения специальной операции, в Донецкую и Луганскую народные республики, в Херсонскую и Запорожскую области мы и в прошлую кампанию не отправляли, и в этот призыв отправлять не будем».

Впрочем, срочник сам сможет отправиться в зону СВО — по желанию, если напишет рапорт, но не ранее, чем через три месяца службы, а также после прохождения курса молодого бойца.

Возможно, нынешний призыв — последний, когда в армию идут служить молодые люди от 18 до 27 лет. Госдума рассматривает законодательные инициативы о повышении призывного возраста. Если закон будет принят, повышение будет происходить постепенно: в 2024 году — от 19 до 30 лет, в 2025 — от 20 до 30 лет, в 2026 — от 21 года до 30 лет. Молодым людям хотят оставить право служить и в 18 лет, для этого нужно будет подать заявление в призывную комиссию.

«В Карелии очень много студентов, которые в 18 лет берут академический отпуск и идут служить. Это целеустремленные ребята, которые в дальнейшем себя всецело отдают учебе и получению профессии»,

- похвалил раннее стремление в армию Андрей Артемьев.

Российской армии очень нужны призывники с профессиями: особенно бульдозеристы, трактористы, экскаваторщики, повара, токари, сварщики, врачи, фельдшера, медбратья. В весенний призыв планируется призвать не менее 200 человек, получивших военно-учетные специальности в региональных отделениях ДОСААФ и в профтехучилищах.

Никаких изменений в призывную кампанию Карелии, которые были бы связаны с вступлением Финляндии в НАТО, не внесено, сообщил Артемьев. Военком вообще не хотел комментировать эту тему, «слишком мало времени со дня вступления прошло».

Наказание за уклонение от службы в армии продолжает определять 328 статья Уголовного кодекса РФ: штраф в размере до двухсот тысяч рублей, принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на два года. В осенний призыв уклонистов в Карелии было трое, в весенний пока ни одного.