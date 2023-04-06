В Санкт-Петербурге можно будет жениться ночью

С 1 мая ЗАГСы Санкт-Петербурга продлят режим работы до полуночи. И работать в таком режиме будут до 30 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор СПб Александр Беглов отметил, что все больше пар едут в Петербург, чтобы заключить брак в «красивейших дворцах».

«Это можно только приветствовать. Будем развивать свадебный туризм»,

— сказал градоначальник.

Сообщается, что Дворец бракосочетания № 1 на Английской набережной и Дворец бракосочетания № 2 на Фурштатской улице будут работать до 23:00. Последняя церемония заключения брака будет начинаться в 23:00 и завершаться в 23:20.

По информации пресс-службы, с 2014 года в Петербурге наблюдается постоянный рост количества браков, зарегистрированных жителями других регионов. Больше всего приезжают из Ленинградской области, Москвы и Московской области, и Краснодарского края. В 2022 году количество браков пар, в которых оба человека в паре не были зарегистрированы в Петербурге, по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 16% и составило 31% общего количества актовых записей о браке — 18175. // Фото:

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