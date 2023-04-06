Ремонтировавшего «Юность» подрядчика признали недобросовестным

ООО «Спорт инжиниринг» включили в реестр недобросовестных поставщиков и недобросовестных подрядных организаций. Случилось это сегодня, 6 апреля. На сайте «ЕИС закупки» указана и планируемая дата исключения фирмы из реестра недобросовестных – 7 апреля 2025 года. К слову, в ноябре прошлого года подрядчика, который работал в столице Карелии, уже вносили в этот перечень.

Фирма «Спорт инжиниринг» выполняла благоустройство и модернизацию стадиона «Юность» в центре Петрозаводска.

Договор с волгоградской компанией был заключен в конце 2020 года, работы оценили в 46 миллионов рублей. Фирма грозилась завершить модернизацию в сентябре 2021 года, но процесс затянулся, компания не укладывалась в сроки, дело о продлении контракта рассматривалось в Арбитражном суде, который в итоге продлил срок реализации контракта до конца лета 2022 года. Из-за затянувшегося ремонта воспитанники спортивной школы №7 не могли тренироваться на стадионе. Модернизация сопровождалась скандальным увольнением директора спортивной школы Дениса Семенова, который требовал, чтобы «Спорт инжиниринг» качественно выполнял работы при реконструкции «Юности». Восстановиться в должности через суд Семенову не удалось.

В итоге заказчик работ, городская администрация, так и не приняла и не оплатила беговые дорожки, их нужно переделывать. В январе 2023 года замглавы Петрозаводска Наталья Кармазина заявляла, что дополнительных денег для этого не потребуется. Мэрия не выплатила всю сумму основному подрядчику, осталось 23 миллиона рублей. Была запущена процедура расторжения договора в одностороннем порядке. В марте контракт расторгли.

Подробности сообщим в ближайшее время.