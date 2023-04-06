Незаконно полученную компенсацию взыскали с трех жителей Петрозаводска

Трое жителей Петрозаводска ежемесячно получали компенсацию по уходу за нетрудоспособными гражданами. Но эта выплата им по закону не полагалась, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Компенсацию должны выплачивать только в том случае, если у человека нет оплачиваемой работы. Надзорное ведомство в ходе проверки выяснило, что горожане не предоставили сведения о своем трудоустройстве и продолжали получать деньги.

Городская прокуратура обратилась в суд с исками и потребовала взыскать неосновательно полученные суммы Требования прокурора удовлетворили в полном объеме. // фото: «Петрозаводск говорит»