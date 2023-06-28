Танцоры из Карелии оказались в числе сильнейших

Танцевальные пары продемонстрировали мастерство на всероссийских соревнованиях в Москве по танцевальному спорту.

Владислав Вахрушев и Александра Каблова стали полуфиналистами среди сильнейших дуэтов России в двоеборье и в европейской программе турнира «В ритмах лета».

Вениамин Тимофеев и Мария Лахей стали бронзовыми призерами малого финала в категории взрослые латиноамериканская программа. // фото VK-паблик «Спорт-норма жизни Карелия»