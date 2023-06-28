28 июня 2023, 17:01
Спорт

Танцоры из Карелии оказались в числе сильнейших

Дуэты из Карелии блеснули мастерством на соревнованиях «В ритмах лета»

Танцевальные пары продемонстрировали мастерство на всероссийских соревнованиях в Москве по танцевальному спорту.

Владислав Вахрушев и Александра Каблова стали полуфиналистами среди сильнейших дуэтов России в двоеборье и в европейской программе турнира «В ритмах лета».

Вениамин Тимофеев и Мария Лахей стали бронзовыми призерами малого финала в категории взрослые латиноамериканская программа. // фото VK-паблик «Спорт-норма жизни Карелия»

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
танцоры
Владислав Вахрушев
александра каблова
Вениамин
Мария Лахей