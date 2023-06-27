«Карельские оружейники» стали лучшими в дивизионе

«Карельские оружейники» вышли в плей-офф, выиграв дивизион «Север» во второй лиге чемпионата России по американскому футболу. Сообщение об этом опубликовали на сайте Центра спортивной подготовки.

Команда из Карелии в воскресенье выиграла у соперников из академии МЧС. Матчи прошли в Петербурге и завершились со счетом 60:26. Наши спортсмены победили в четырех играх и вышли из своей группы.

Теперь они сыграют 23 июля в четвертьфинале на стадионе «Спартак» против занявшей второе место в дивизионе «Центр» команды. Кто это будет, пока неизвестно. Но матч состоится в 13:30. // фото: «Карельские оружейники»