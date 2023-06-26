Педагогу из Петрозаводска присвоили звание мастера спорта России

Педагог Детско-юношеского центра Петрозаводска - первый мастер спорта по тхэквондо МФТ в Карелии. Об этом сообщается в паблике «Дирекции спорта».

Звание присвоено Илье Мюгриеву. Соответствующий приказ подписали в министерства спорта России.

Мастер спорта Илья Мюгриев занимается тхэквондо с подростками 13-15 лет. // фото VK-паблика «ДЮЦ и его друзья»