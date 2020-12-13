«Люди с палками» из Карелии рассказали о пользе скандинавской ходьбы

Текст: Хельга Белянцева

Скандинавская (северная) ходьба становится все более популярной в Карелии. Есть люди, которые занимаются этим видом спорта серьезно, но большинство «ходит с палками» просто для оздоровления организма и поддержания себя в хорошей форме.

Этот необычный вид физической активности зародился в Финляндии в середине XX века. Финские лыжники в летнее время придумали тренироваться без лыж, занимаясь спортивной ходьбой с палками. Позже северная ходьба распространилась и в других европейских странах, превратившись в самостоятельный вид спорта. Среди российских регионов Карелия стала первой, переняв опыт соседей-финнов – уже с 90-х годов на улицах наших городов стали появляться люди, бодро шагающие с «лыжными» палками.

Чем же полезна и привлекательна северная ходьба?

Елена Есина – тренер петрозаводской школы скандинавской ходьбы ScandiKarjala. Дважды в неделю она проводит бесплатные тренировки для людей разного возраста и уровня физической подготовки. Это стало возможным благодаря проекту «ScandiKarjala 2020» фонда территориального развития «Карьяла».

Елена Есина. Фото из личного архива.

Елена рассказала, что работает в школе скандинавской ходьбы с 2018 года. Когда проект впервые получил поддержку Фонда Президентских грантов, ее пригласили в качестве тренера, поскольку она занимается спортивным ориентированием, имеет хорошую беговую и лыжную подготовку. Елена прошла курсы по скандинавской (северной) ходьбе, получила сертификат, а чуть позже окончила курсы переподготовки по специальности «тренер-преподаватель».

– Мне очень нравится скандинавская ходьба, я нисколько не лукавлю. Для меня особенно важны те положительные эмоции, которые мне, как тренеру, приносит проведение занятий, общение с людьми,

– говорит Елена.

– Расскажите, чем полезен и интересен этот вид спорта?

– В действительности, как вид спорта, он называется северная ходьба. Именно под таким названием он внесен во Всероссийский реестр видов спорта. Скандинавская ходьба – это, скорее, вид оздоровительной практики. И первое, что она дает, это возможность получать пользу от физической активности на свежем воздухе. Второй момент – при правильной технике (а это важно – я всегда делаю на этом акцент) работают до 90 процентов мышц нашего тела. Мы подключаем к работе ноги, руки и весь корпус. В-третьих, человек от регулярных занятий при условии соблюдения техники как бы вытягивается, его позвоночник становится прямым. Правильная ходьба дает нам ровную красивую спину, благодаря этому перестает беспокоить остеохондроз, улучшается самочувствие. Ну, и четвертый момент, о котором я уже говорила – это положительные эмоции, удовольствие, которое мы получаем от занятий.

– Есть ли противопоказания, кому нельзя заниматься скандинавской ходьбой?

– Конечно, противопоказания есть. Это все острые периоды заболеваний, это послеоперационный период, до тех пор, пока доктор не разрешит физическую активность. Это может быть диабет в тяжелых проявлениях и серьезные нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Но плюсов больше – даже если у вас больные ноги, колени, умеренные тренировки принесут только пользу.

Занятия скандинавской ходьбой полезны также после перенесенной коронавирусной инфекции, это одна из лучших практик восстановления здоровья. Понятно, что после болезни не следует сразу бежать безумное количество километров. Начинать нужно постепенно – немножко дыхательной практики, физической активности на улице.

– Много ли в Карелии приверженцев скандинавской ходьбы?

– В Карелии скандинавская ходьба стала популярной раньше, чем в других российских регионах. Сказалась близость Финляндии – мы перенимали опыт соседей. Поэтому уже с конца 90-х в нашей республике появились любители скандинавской ходьбы. На них, конечно, смотрели странно, не понимая, что же эти люди с палками делают. Сейчас по количеству людей, кто «ходит с палками», мы занимаем лидирующие позиции.

Фестиваль скандинавской ходьбы «Scandi Karjala. Легенды Гипербореи», 2020 год. Фото Хельги Белянцевой.

– Что нужно учесть людям, которые только планируют заняться этим спортом?

– Самое главное правильно выбрать инвентарь – а именно палки, с которыми вы будете заниматься. Зачастую у нас в спортивных магазинах продают палки, не предназначенные для занятий скандинавской ходьбой, но на них пишут: «для скандинавской ходьбы». Часто так бывает, что человек, воодушевленный, приходит на тренировку, показывает, что у него новые палки, а мне приходится его огорчать и говорить, что, к сожалению, ваши палки не подходят для занятий. Или человек приходит с палками, которые не подобраны ему по росту.

– И по каким критериям нужно выбирать палки в спортивном магазине?

– Во-первых, нужно ориентироваться на свой рост. Есть формула подбора палок для скандинавской ходьбы. Ваш рост вы умножаете на коэффициент 0,68. Например, мой рост 158 см я умножаю на 0,68 и получаю 107 см – такой высоты должны быть мои палки. Второе, что нужно знать – верхняя часть палки состоит из темляка (капкана) и ручки. Ручка должна быть как у лыжной палки – гладкая и небольшая. Наконечник должен быть острым, чтобы можно было ходить по льду и грунтовым поверхностям, а для асфальта нужен резиновый башмачок. У «неправильных» палок, которые выдают за палки для скандинавской ходьбы, ручка массивная и рельефная, с выемками для пальцев. Сверху у нее большой круглый набалдашник. Также там нет темляка-капкана, есть просто веревочная петля.

– Какой должна быть обувь – обязательно спортивной или просто удобной?

– Идеальный вариант – хорошая спортивная обувь, но для новичков подойдет и удобная обувь без каблука, с нескользящей поверхностью.

– Может ли новичок самостоятельно приступить к занятиям скандинавской ходьбой, скажем, посмотрев ролик в интернете или прочитав инструкцию?

– Для того чтобы гармонично влиться в скандинавскую ходьбу, лучше сначала походить на занятия с инструктором – групповые или индивидуальные. Конечно, можно найти инструкцию (правда они не всегда правильные), но только тренер способен увидеть со стороны и подсказать, что вы делаете не так. Если с координацией у вас все хорошо, то за месяц или два вы освоите технику и дальше можете заниматься самостоятельно.

– Много ли приходит людей к вам на бесплатные занятия, и какой их средний возраст?

– На каждом занятии собирается примерно 20 человек, и не всегда это одни и те же люди, поскольку во вторник и четверг мы тренируемся в разных местах города. Средний возраст участников – 50+. Самой пожилой женщине, которая сейчас ходит на занятия, 76 лет. Но она очень бодрая!

Для нас очень важно, что мы стремимся не только оздоровить людей, внедряя практику скандинавской ходьбы. Учитывая то, что большинство наших участников пенсионного и предпенсионного возраста, и после выхода на пенсию часто испытывают дефицит общения, для наших групп это становится хорошей социальной практикой. У нас много походов, выездов, совместные чаепития с пирогами. Так что для них это не только тренировка, но еще и возможность пообщаться, найти друзей.

С палками – веселее!

Мы попросили рассказать о занятиях скандинавской ходьбой постоянную участницу тренировок, 64-летнюю петрозаводчанку Наталью Тимину.

– Наталья, как давно вы занимаетесь скандинавской ходьбой?

– Начала в июле этого года, хотя о скандинавской ходьбе я узнала лет 10 назад – увидела в Финляндии тренирующихся девушек. Посмотрела, как они красиво ходят, и заинтересовалась. Но для того чтобы начать заниматься самой, нужны были определенные стечения обстоятельств. Из-за ограничений, введенных в связи с пандемией, исчезла возможность собираться в каких-то клубах по интересам, прекратились групповые занятия в помещениях.

Летом я узнала, что существует такая группа скандинавской ходьбы. Мой сын обрадовался, что мама будет вести более активный образ жизни, и купил мне хорошие палки. Я же для себя решила, что буду сразу учиться ходить правильно. Поэтому я думала, что схожу на несколько занятий, пойму технику, а потом буду ходить одна, как я люблю, гулять по лесам вокруг Петрозаводска. Но мне очень понравились групповые занятия и особенно наш тренер Елена. С учетом того, что приходят люди разного возраста, с разными характерами, я с удовольствием смотрю, как она со всеми нами работает. Она тактично, с юмором может указать на наши ошибки, подсказать, как делать правильно.

– А самостоятельно вы тренируетесь?

– Обычно я езжу на машине и палки всегда беру с собой. Отвезла, например, внучек в художественную школу, достала палки и пошла в Губернаторский парк. Они полтора-два часа занимаются, я могу это время посвятить ходьбе. Летом ходила с палками по лесу, грибов набрала, – смеется Наталья. – Мне кажется, что с палками гулять на природе даже как-то более безопасно.

– Были ли трудности при освоении техники?

– Я человек не спортивный совершенно. Раньше я себя, конечно, заставляла ходить пешком, но когда есть машина, ходить становится все больше лень. А с палками веселее. Рюкзак за спиной, идешь и чувствуешь какой-то прилив сил. Трудности были в том, чтобы научиться правильно держать руки. Потому что, если ты никогда не занимался, руки у тебя слабые. Но на тренировках мы делаем небольшие разминочные упражнения. Елена нам объясняет, какая группа мышц в этом участвует, почему нужно ее развивать. Занятия скандинавской ходьбой заставляют вытягиваться, держать осанку. Я по профессии художник, мне приходится очень много «зависать» над столом, что не способствует прямым плечам. А благодаря тренировкам плечи расправляются.

– Чувствуете еще какое-то положительное влияние скандинавской ходьбы на здоровье?

– Да, у меня слабая носоглотка, я часто болею респираторными заболеваниями. За осень у меня раза три-четыре бывало, что болело горло и приходилось сидеть дома.

А сейчас с июля месяца я только один раз чувствовала, что у меня в горле першит, и очень быстро с этим справилась, буквально за три дня. Думаю, это благодаря тому, что мы дышим правильно, проводим много времени на свежем воздухе. Это способствует тому, что у нас повышается иммунитет, мы закаляемся.

И для тех, кто хочет сбросить лишний вес, скандинавская ходьба подходит как нельзя лучше – я худею, худею и худею! Даже мои близкие, глядя на меня, тоже купили палки.

Бесплатные занятия в школе «ScandiKarjala» проходят по вторникам (сбор в 18.00 у Лотос Плазы возле Зоокомплекса) и четвергам (сбор в 18.00 у административного здания на стадионе Юность). Можно заранее записаться в группе ВКонтакте vk.com/scandikarjala или прийти к началу тренировки.

