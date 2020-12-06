Диетологи рассказали, сколько мандаринов можно съедать в день

Все должно быть в меру. Пожалуй, такой вывод напрашивается после того, как практически ежедневно ученые всех стран сообщают о пользе и вреде тех или иных продуктов.

Врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева недавно рассказала, сколько мандаринов может съедать в день без вреда для здоровья. Оказывается, всего четыре штучки. Кушать их нужно вместе с белыми прожилками, передает РИА Новости.

По словам другого врача-терапевта, диетолога, кандидата медицинских наук Екатерины Бурляевой, этот цитрус обладает небольшой калорийностью, в нем содержится большое количество витамина С, есть витамины группы В, витамин А, каротин, кальций, магний, фосфор, всего около 10-15 витаминов и минеральных веществ.

Несмотря на свою пользу, главный новогодний фрукт противопоказан людям с обострением болезней желудочно-кишечного тракта, с аллергическими реакциями. Как отмечает Бурляева, чаще всего аллергия возникает на масла в кожице цитруса. По мнению специалиста, если человеку предложить очищенный фрукт, то возможно, части аллергических реакций можно будет избежать.

Употреблять мандарины можно в течение всего дня, но не на голодный желудок. (фото greatitalianfoodtrade.it)