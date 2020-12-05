Назван необычный способ, чтобы распознать рак

Рак легких может долгое время никак не проявляться, но распознать его можно по ряду признаков, в том числе по смеху. К такому заключению пришли специалисты Американского сообщества онкологов, передает РИА Новости со ссылкой на Daily Express.

Специалисты отмечают, что человек с раком легких во время смеха почувствует боль в груди. Это может указывать на закупорку легких, скопление жидкости, увеличение лимфатических узлов и опухоли. Боль в груди может становиться сильнее при глубоком дыхании и кашле.

Другими признаками онкологии являются усталость и слабость, одышка, кровяные выделения при кашле, охриплость, беспричинное снижение веса, потеря аппетита, а также частое повторение пневмонии и бронхита.

При поражении других органов человек может чувствовать головную боль, онемение конечностей, судороги, пожелтение глаз и увеличение лимфоузлов, может испытывать проблемы с равновесием.

Врачи предупреждают, что многие из названных симптомов свойственны и другим заболеваниям. Но чем раньше удастся выявить рак, тем выше вероятность излечиться. (фото 24.kz)