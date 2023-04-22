Любитель ночной езды в Петрозаводске остался без машины



Инспекторы ГИБДД Карелии ночью отстранили от управления 22-летнего жителя Петрозаводска, который ехал на машине ВАЗ, не имея никаких водительских документов. Молодой человек привлечен к административной ответственности сразу по трем нарушениям ПДД: не имел права управления автомобилем, сам автомобиль не был зарегистрирован в установленном законом порядке, полис ОСАГО также отсутствовал.

Свидетельство о регистрации автомобиля и номерные знаки изъяты автоинспекторами, сообщают в ГИБДД Карелии. Автомобиль эвакуировали на штраф стоянку. Нарушителя отправили на административную комиссию. Теперь ему грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что за рулем автомобиля без прав можно находится только с инструктором в учебной машине, имеющей соответствующее обозначение. // Фото: ГИБДД Карелии.