В Карелии будут образованы еще три муниципальных округа

В Карелии появятся еще три муниципальных округа. Депутаты Законодательного Собрания республики приняли законы о преобразовании Беломорского, Сегежского и Питкярантского районов в муниципальные округа.



Первым районом в Карелии, который объединил все поселения, стал Суоярвский район. Теперь муниципальных округов будет четыре, пятым должен был стать Калевальский район, но там в двух поселениях - Юшкозеро и Луусалми проголосовали против проведения муниципальной реформы.



Депутаты карельского парламента уверены, что такое преобразование - это сокращение финансовых издержек на обслуживание органов местного самоуправления, проведение муниципальных выборов и на формирование местных бюджетов именно на уровне поселений.



Ранее в Беломорском, Питкярантском и Сегежском районах прошли публичные слушания об объединении поселений в муниципальные округа. Большинством голосов участники слушаний поддержали эту инициативу. // Фото: пресс-служба правительства Карелии.