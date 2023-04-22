22 апреля 2023, 15:43
Общество

В Карелии будут образованы еще три муниципальных округа

Три района Карелии переходят на одноуровневую систему местного самоуправления

В Карелии появятся еще три муниципальных округа. Депутаты Законодательного Собрания республики приняли законы о преобразовании Беломорского, Сегежского и Питкярантского районов в муниципальные округа.

Первым районом в Карелии, который объединил все поселения, стал Суоярвский район. Теперь муниципальных округов будет четыре, пятым должен был стать Калевальский район, но там в двух поселениях - Юшкозеро и Луусалми проголосовали против проведения муниципальной реформы. 

Депутаты карельского парламента уверены, что такое преобразование - это сокращение финансовых издержек на обслуживание органов местного самоуправления, проведение муниципальных выборов и на формирование местных бюджетов именно на уровне поселений. 

Ранее в Беломорском, Питкярантском и Сегежском районах прошли публичные слушания об объединении поселений в муниципальные округа. Большинством голосов участники слушаний поддержали эту инициативу. // Фото: пресс-служба правительства Карелии. 

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новости Карелии
муниципальная реформа
одноуровневая система самоуправления
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