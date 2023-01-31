Почему Юшкозеро и Луусалми не склоняются

Текст: Елена Малишевская

Во всех четырех поселениях района: Калевальском, Боровском, Луусалмском и Юшкозерском прошли общественные слушания. В Калевале, к слову, еще в 2020 году. На них жители деревень и поселков должны были высказаться: они за слияние в один муниципальный округ (со всеми вытекающими последствиями) или против. В Калевале и Боровом зафиксированы протоколы, в котором их жители «за», в Юшкозере и Луусалми единогласно «против». По закону, если два поселения не согласны с концентрацией власти в районной администрации, жизнь всего района остается прежней, «дореформенной». Однако на «мэров» и депутатов двух непокорных поселений оказывается давление. Об этом нам рассказали депутаты совета Калевальского муниципального района Артур Карданов и Сергей Грушецкий.

Суть новой муниципальной реформы проста – переход от двухуровневой системы власти к одноуровневой. Это когда во всех деревнях ликвидируются органы местной власти, отбираются бюджеты (пусть и небольшие), а все управление территорией идет из центра – районного или городского. То есть если раньше говорили «Власть должна быть ближе к народу», то теперь об этом лозунге предлагают забыть. На местах хотят оставить кого-то вроде старосты – активиста, который будет заниматься вопросами населения и, видимо, ездить за их решением «в центр». Найдутся ли в карельских поселках такие герои, кто добровольно и бесплатно взвалит на себя весь груз нерешенных проблем? И вообще, подходит ли для Карелии такая организация местного самоуправления? В регионе, где плотность населения менее трех человек на квадратный километр, расстояния между поселениями огромные, дороги плохие, а доверие к власти обратно пропорционально близости к ней.

В Юшкозере на общественные слушания собрались 98 человек. Учитывая, что в деревне всего около 400 жителей, активность значительная. Министерство национальной политики прислало своего представителя для агитации – Геннадия Коковурова. Он выступил с краткой речью:

«Дорогие друзья! Прошу вас проголосовать за объединение в один муниципальный округ. Все будет хорошо».

Что именно будет хорошо и когда, Геннадий Александрович не объяснил. Убедительных доводов в пользу реформы не прозвучало. Впрочем, жители деревни хорошо помнят, как жили без «собственной власти», это ведь не впервые в нашей стране, когда то в одну сторону, то в другую.

Сегодня Юшкозерским поселением (туда еще входят Кепа и Новое Юшкозеро, всего чуть более 800 человек) прекрасно руководит Марина Соболевская, ее переизбрали уже на третий срок. За время ее работы отремонтировали три подвесных моста (Юшкозеро расположено на маленьких островах), оборудовали стадион, поставили детские площадки, еще много чего сделано по проектам, научились привлекать внебюджетные средства. Когда пять лет назад случился пожар в местном доме культуры, делали ремонт своими силами, ни у кого ничего не просили. В итоге из 98 пришедших на собрание – 98 против того, чтобы отдавать все полномочия в район. Местной, деревенской власти доверяют, районной – нет.

Примерно такая же картина была и на собрании в Луусалми: пришло больше 80 человек, единогласно «против». А вот легитимность общественных слушаний в двух других поселениях Калевальского района можно подвергнуть сомнению. По информации депутатов, в поселке Боровой собралось 8 человек (никто, как выяснилось, о собрании не знал), в протоколе значатся 24 человека, якобы они проголосовали «за». В Калевале, как опять же рассказывают депутаты, «согнали бюджетников в обеденный перерыв и сказали, как надо проголосовать».

Что дальше? Казалось бы, решение принято, два поселения против реформы, жизнь остается прежней. Но не тут-то было.

«Администрация района была так уверена, что уже «нарисовала» у себя новые ставки, взамен сокращенных в поселках. А их и без того 36 человек. Говорят, что муниципальная реформа позволит сэкономить средства. Какая экономия, в чем? Когда я спросил у главы Валентины Булавцевой: «Что дальше?», она сказала, что снова поедем проводить собрание в Луусалми. Зачем? «А вдруг у них изменилось мнение», – предположила Булавцева. Это ж сколько общественных слушаний можно проводить?»,

- возмущается депутат Артур Карданов.

Местные депутаты предлагают районной администрации начать экономию с себя – ведь только на содержание главы бюджет тратит более 2 миллионов рублей в год. Без покупки автомобиля для Булавцевой стоимостью 1 миллион 118 тысяч рублей тоже можно было обойтись, считает депутат Сергей Грушецкий.

От Юшкозера до Калевалы – 75 километров, дорога, естественно, плохая. От Луусалми до районного центра по трассе и того больше – 174 км. «Не наездишься с каждой проблемой на поклон к власти», - говорят юшкозерские бабушки. Куда, к кому они пойдут, если местную власть ликвидируют?

31 января состоялась сессия совета Калевальского городского поселения. В повестку дня внезапно с подачи сотрудника районной администрации был внесен дополнительный вопрос: о преобразовании в единый «Калевальский национальный район». Возмущенный такими методами, депутат Сергей Грущецкий покинул заседание, так как он был один из семи, кворума для принятия решения не было. Более того, Сергей намерен обратиться в прокуратуру.

Общественные слушания носят рекомендательный характер, это всем известно. Решение должны вынести депутаты. Однако в повестке сессии совета Калевальского муниципального района, назначенной на 2 февраля, этого вопроса нет. Видимо, районные власти собираются проводить собрания по второму кругу. Будем следить за развитием событий. // Фото: Захар Ларькин, паблик «Подслушано в Калевале».