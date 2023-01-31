Нашествия горбуши в реки Карелии можно ожидать этим летом

Рекордное количество горбуши должно прийти этим летом на нерест в карельские реки. О нашествии ценной рыбы рассказал на онлайн-совещании о развитии Кемского района глава Минсельхоза РК Владимир Лабинов.

По его словам, из Белого моря придет примерно в два раза больше горбуши, чем обычно. Это случится в июле, ловить рыбу можно будет удочками, но не больше 25 килограммов в сутки.

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что стоит таким шансом воспользоваться и отправляться на рыбалку по выходным. // фото: freepik.com