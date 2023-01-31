31 января 2023, 19:57
Нашествия горбуши в реки Карелии можно ожидать этим летом
Жители республики могут воспользоваться рекордным приходом ценной рыбы
Рекордное количество горбуши должно прийти этим летом на нерест в карельские реки. О нашествии ценной рыбы рассказал на онлайн-совещании о развитии Кемского района глава Минсельхоза РК Владимир Лабинов.
По его словам, из Белого моря придет примерно в два раза больше горбуши, чем обычно. Это случится в июле, ловить рыбу можно будет удочками, но не больше 25 килограммов в сутки.
Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что стоит таким шансом воспользоваться и отправляться на рыбалку по выходным. // фото: freepik.com