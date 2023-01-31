Анна Калаберда: «Моя семья никогда не была наедине с собой»

В 1967 году в Петрозаводске был открыт филиал Ленинградской консерватории. Как ни странно это звучит сегодня, в первые годы студентов в новый ВУЗ было найти очень сложно. Да и с преподавателями было туго.

Первый ректор Петрозаводской консерватории Вячеслав Калаберда рассказывал своей дочери Анне, что на работу в столицу Карелии его отправили после третьего курса Ленинградской консерватории за шалость в общежитии: что-то вроде ссылки на Север...

Бесконечный патриотизм, сумасшедшая любовь к своей Родине были частью широкой души отца, вспоминает Анна Калаберда. Сегодня она рассказала, каким семьянином был ее отец.

Дом музыкантов всегда был открыт даже для малознакомых людей. Ключ от квартиры лежал у соседей для всех, кто придет помыться, постирать, поесть...

В передаче использованы музыкальные фрагменты в исполнении Вячеслава Калаберды.