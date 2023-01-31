Новый ФАП открыли в поселке Калевальского района

В новом фельдшерско-акушерском пункте поселка Луусалми уже принимают пациентов. Медицинское учреждение построили в Калевальском районе в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщили в Минздраве Карелии.

Медицинскую помощь в ФАПе получают почти 300 человек, это жители поселка. Фельдшер Александр Ершов приехал в Луусалми из Казахстана и работает уже около двух лет.

Такие же теплые и светлые фельдшерско-акушерские пункты построили в минувшем году в Ялгубе, Вокнаволоке и Тивдии. // фото: Калевальская ЦРБ