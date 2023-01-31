31 января 2023, 17:50
Общество

Обстановка на дорогах Карелии остается очень сложной

Водителей предупредили, что на дорогах нужно быть предельно осторожными

Снегопад и неустойчивая температура по-прежнему осложняет обстановку на дорогах Карелии. На проезжей части тает снег, скользко, сообщили в Госавтоинспекции РК.

- Возможно ухудшение видимости,

- предупредили автомобилистов.

Дороги чистят и подсыпают во всех районах, работает снегоуборочная техника. Нужно выбирать правильную скорость движения, не производить резких маневров и соблюдать дистанцию. // фото: ГИБДД Карелии

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