31 января 2023, 17:50
Обстановка на дорогах Карелии остается очень сложной
Водителей предупредили, что на дорогах нужно быть предельно осторожными
Снегопад и неустойчивая температура по-прежнему осложняет обстановку на дорогах Карелии. На проезжей части тает снег, скользко, сообщили в Госавтоинспекции РК.
- Возможно ухудшение видимости,
- предупредили автомобилистов.
Дороги чистят и подсыпают во всех районах, работает снегоуборочная техника. Нужно выбирать правильную скорость движения, не производить резких маневров и соблюдать дистанцию. // фото: ГИБДД Карелии