Обстановка на дорогах Карелии остается очень сложной

Снегопад и неустойчивая температура по-прежнему осложняет обстановку на дорогах Карелии. На проезжей части тает снег, скользко, сообщили в Госавтоинспекции РК.

- Возможно ухудшение видимости,

- предупредили автомобилистов.

Дороги чистят и подсыпают во всех районах, работает снегоуборочная техника. Нужно выбирать правильную скорость движения, не производить резких маневров и соблюдать дистанцию. // фото: ГИБДД Карелии