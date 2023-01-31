В одном из районов Карелии можно взять ипотеку под 0,1%

В Муезерском районе можно оформить ипотеку по ставке 0,1% годовых. О том, что теперь приобрести или построить жилье в этом районе можно по предельно низкой ставке, в своем телеграмм-канале написал министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

По словам министра, с января 2023 года, благодаря постановлению правительства и внесению поправок в правила выдачи сельской ипотеки, стало возможным получить льготные кредиты по ставке не более 0,1% годовых. Их будут предоставлять на территориях приграничных муниципальных образований. В Карелии таким районом признан Муезерский. // фото unsplash.com