31 января 2023, 16:55
Общество

В одном из районов Карелии можно взять ипотеку под 0,1%

Сельскую ипотеку по предельно низкой ставке будут предоставлять на приграничных территориях

В Муезерском районе можно оформить ипотеку по ставке  0,1% годовых. О том, что теперь приобрести или построить жилье в этом районе можно по предельно низкой ставке, в своем телеграмм-канале написал министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

По словам министра, с января 2023 года, благодаря постановлению правительства и внесению поправок в правила выдачи сельской ипотеки, стало возможным получить льготные кредиты по ставке не более 0,1% годовых. Их будут предоставлять на территориях приграничных муниципальных образований. В Карелии таким районом признан Муезерский. // фото unsplash.com

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Метки: 
новости Карелии
льготная ипотека
владимир лабинов
сельская ипотека
Муезерский район