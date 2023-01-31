Защищать права малышки с инвалидностью пришлось через суд

Семилетнюю девочку с инвалидностью в Кемском районе не обеспечили необходимыми ей приборами. Пришлось вмешаться прокуратуре, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ребенку нужны датчики, которые непрерывно контролируют уровень сахара в крови. У девочки сахарный диабет I типа. Законному представителю несовершеннолетней пришлось покупать их самостоятельно.

Прокуратура района подала в суд исковое заявление о взыскании понесенных затрат - более 11 тысяч рублей. Требования прокурора удовлетворили. // фото: pixabay.com