31 января 2023, 16:21
Защищать права малышки с инвалидностью пришлось через суд
Семилетней девочке не выделили необходимые для поддержания нормального состояния приборы
Семилетнюю девочку с инвалидностью в Кемском районе не обеспечили необходимыми ей приборами. Пришлось вмешаться прокуратуре, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ребенку нужны датчики, которые непрерывно контролируют уровень сахара в крови. У девочки сахарный диабет I типа. Законному представителю несовершеннолетней пришлось покупать их самостоятельно.
Прокуратура района подала в суд исковое заявление о взыскании понесенных затрат - более 11 тысяч рублей. Требования прокурора удовлетворили. // фото: pixabay.com