Более 63 тонн шишек собрали в Карелии

Собранные шишки просушат в тепличном комплексе «Вилга». С начала января здесь запустили шишкосушилку. На Вилге уже получено 130 кг семян, ценных для воспроизводства лесов Карелии.

Семена в апреле высадят в специальные кассеты с грунтом, летом из них вырастут сеянцы с закрытой корневой системой. Часть семян будет высеяна в открытый грунт – в результате, получатся сеянцы с открытой корневой системой.

Выращенный посадочный материал будут использовать для лесовосстановления в Карелии в этом сезоне, рассказали в региональном Минприроды.

Пока собрано более 63 тонн сосновых шишек. Принимать их «Кареллесхоз» будет до конца марта. // фото Минприроды РК