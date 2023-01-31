Учеников школы №20 переведут в три другие на время ремонта

С 27 февраля в школе №20 начнется капитальный ремонт. Детей переведут в школы №11, 35 и 48. Об этом сегодня сообщил глава Петрозаводска.

«Здесь, к сожалению, нам тоже не избежать второй смены, но расписание будет составлено так, что детям не придется учиться допоздна»,

- написал на своей странице Владимир Любарский.

Рабочие приведут в порядок инженерные системы – электроснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, отремонтируют помещения. В прошлом году подрядчик отремонтировал в школе систему отопления, фасад и кровлю. По словам главы карельской столицы, масштаб работ внушительный, проводить его параллельно образовательному процессу невозможно.

Для родителей учеников школ №9, 14, 20 и 25 с 6 по 10 февраля пройдут собрания, на которых расскажут об организации образовательного процесса. // фото со страницы главы города ВК