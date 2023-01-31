Отловить около 300 бродячих собак планирует мэрия Петрозаводска

Договор на отлов бездомных собак заключила администрация Петрозаводска с компанией «Северин». В феврале планируют заключить еще один контракт, сообщили в пресс-службе мэрии.

На отлов безнадзорных животных в этом году карельской столице Минсельхоз региона выделил 4,3 миллиона рублей. Муниципальный контракт мэрия планирует дополнительно заключить в феврале.

Подрядчик должен в текущем году поймать порядка 300 животных. Горожанам напомнили, что нельзя выпускать своих собак гулять одних. Сообщать о безнадзорных животных надо по круглосуточному телефону ЕДДС «051». // фото: freepik.com