Любарский взял отпуск и уехал в Луганскую область

Глава Петрозаводска с 6 по 10 февраля находился в отпуске. Оказалось, Владимир Любарский отправился в зону специальной военной операции в компании с депутатом Петросовета Тимуром Зорняковым. Сегодня в своем аккаунте сити-менеджер поделился пятиминутным видео из поездки.

В кадре мелькают военные машины, дорога в замерзшем поле, пес по кличке Карел, укрепления, детские рисунки и письма. Любарский и Зорняков привезли посылки и 20 тонн гуманитарной помощи, встретились с мобилизованным директором ЕДДС Вадимом Измайловым.

«Спасти рядового Райана оказалось проще чем найти лейтенанта Измайлова», - произносит Любарский.

Зорняков и Любарский переночевали в полевых условиях, осмотрели быт бойцов, а также отправились на полигон, где постреляли из автомата и гранатомета.

«Пока Тимур проводил с парнями занятия по огневой и тактической, я ненадолго вернулся в далекий 1988-й», - говорится в видео.

Ранее в зоне СВО побывал глава Карелии Артур Парфенчиков. // фото скриншот видео со страницы главы города. // фото скриншот видео со страницы главы города