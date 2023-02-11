Легковушка выехала под бетономешалку в Петрозаводске

Авария с участием легкового автомобиля и бетономешалки КамАЗ произошла в вечерний час-пик в пятницу, 10 февраля.

Дорожный инцидент запечатлели камеры городского наблюдения «Сампо» и CityLink, момент ДТП виден с разных ракурсов. Видео выложил паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Бетономешалка двигалась по главной. Водитель легковушки сначала пропускал другие машины, а затем выехал на перекресток, где произошло столкновение. // фото скриншот