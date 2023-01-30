Глава Карелии привез бойцам квадрокоптер, прицелы и посылки от родных

Глава Карелии Артур Парфенчиков уже во второй раз выехал на Донбасс в зону специальной военной операции. Об этом он сообщает на своей страничке в соцсети.

Никакие сообщения и сводки с фронта, даже письма, не дают настоящего понимания того, как сегодня воюют на Донбассе наши ребята, какая помощь им нужна на самом деле. Именно поэтому поехал в зону СВО снова,

- сообщает Парфенчиков.

По его словам, в ЛНР он побывал сразу в двух наших подразделениях. Сначала побывал у наших десантников. Они продолжают военную подготовку. Заверили Главу Карелии, что обеспечены всем необходимым. А Парфенчиков вручил им квадрокоптер, тепловизионные прицелы и, конечно, долгожданные посылки от родных.

На второй день Главе республики удалось побывать на позициях, где в составе подразделения несет службы директор Шуйской школы Владимир Войнов. По словам Парфенчикова, за три месяца наши земляки там основательно окопались, соорудили стационарные бани, наладили поставки провианта и воды.

Общался с бойцами на каждой позиции. Разговаривали много. Были конкретные вопросы, личные просьбы. Записал все, будем решать. Просили активнее снабжать дровами – дал команду, поставки наладим. Также нужны запчасти для техники – здесь подключим торгово-промышленную палату. Уже переговорил с президентом Александром Лысенковским, он займется координацией этого вопроса с нашим бизнесом. Записал и личные просьбы о помощи семьям, видеоприветы от наших бойцов их жёнам, детям и мамам,

- написал Глава Карелии.

Подводя итог, он заверил, что наши мужики - молодцы! Службу несут достойно и с честью. Карельских парней на фронте уважают.