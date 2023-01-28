Петрозаводчане приняли участие в митинге-концерте в поддержку СВО

28 января в Петрозаводске возле стелы «Город воинской Славы» состоялся митинг-концерт в поддержку специальной военной операции на Донбассе, приуроченный ко дню полного снятия блокады Ленинграда 27 января 1944 года.

В акции приняли участие около 400 человек – представители органов власти, общественных организаций и образовательных учреждений, волонтеры, жители столицы Карелии. Организатором мероприятия выступило карельское отделение всероссийского движения «Волонтеры Победы».

– Сегодня, как в годы Великой Отечественной войны, коллективный Запад объявил поход на Россию с целью уничтожить нас. Мы должны сплотиться вокруг нашего государства, вокруг нашей доблестной армии, поддержать всем, чем можем с другого пути у нас нет. Враг будет разбит, победа будет за нами,

– открыл митинг-концерт региональный координатор республиканского отделения движения «Волонтеры Победы» Алексей Лисицин.

Слова поддержки воинам российской армии, с оружием в руках защищающим наше Отечество от современного нацизма, сказала председатель карельского отделения Комитета семей воинов Отечества Алена Олихейко:

– Наши мужчины, находящиеся сейчас на передовой, знают, что их поддерживают, их ждут. Я искренне горжусь ими – это сильные люди, которые, как и прежде, готовы защищать свою землю.

В ходе мероприятия слова поддержки нашим воинам высказали Председатель Общественной палаты Республики Карелия Любовь Кулакова, а также Директор Института истории, политических и социальных наук ПетрГУ, доктор исторических наук Сергей Веригин.

Для участников митинга прозвучали военные марши, песни о России, а вокальная студия «Соло» исполнила песню «Мы возвращаемся домой». // фото: управление пресс-службы главы РК