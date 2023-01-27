Глава Карелии дал интервью программе «Сказано в Сенате»

26 января на телеканале «Вместе-РФ» вышла программа «Сказано в Сенате» с участием Главы Карелии Артура Парфенчикова. В интервью руководитель региона рассказал, в том числе о том, как экономика республики справилась с санкционным давлением и переоринтировалась на новые рынки сбыта. Если раньше карельская продукция больше шла на европейский рынок, то сегодня – на азиатский. По итогам 9 месяцев 2022 года экспорт вырос значительно - на 62% .

Мы неплохо поработали вместе с нашим бизнесом. С февраля - марта прошлого года взаимодействовали с нашими турецкими партнерами, углубили отношения с Китаем, плюс Иран и арабское направление. Кроме того, Карелия является участком международного транспортного коридора «Север-Юг». Первая наша продукция прошла через Северный морской путь,

- сообщил Артур Парфенчиков.

Как отметил Глава, многим предприятиям республики кризис открыл дополнительные возможности для развития.

Наш бизнес – и крупный, и малый - активно осваивает новые направления, а возникающие при этом проблемы мы решаем с партнерами из федеральных ведомств. Уверен, все сложности республика преодолеет,

- подчеркнул руководитель региона.

Например, флагман среди предприятий по импортозамещению - литейный завод «Петрозаводскмаш». Несмотря на санкции, он увеличивает объемы производства и расширяет линейку продукции. В настоящее время завод выпускает уже 12 наименований продукции.

Артур Парфенчиков также рассказал в программе о развитии в регионе туризма, о поддержке карельских военнослужащих, которые находятся в зоне СВО, и помощи их семьям.

Интервью Главы Карелии в Совете Федерации можно посмотреть по ссылке.