26 января 2023, 17:04
Политика

В ЗС попросили обеспечить связью приграничье Карелии

Парламент Карелии 26 января принял обращение к вице-премьеру Правительства России Дмитрию Чернышенко и руководителю Минцифры России Максуту Шадаеву с просьбой обеспечить устойчивым сигналом сотовой связи и цифрового ТВ приграничные населенные пункты

Авторами инициативы выступили Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович, депутаты Леонид Лиминчук, Ирина Кузичева и Татьяна Тишкова.

Как отмечается в обращении, вне зоны устойчивого сигнала мобильной связи в республике насчитывается 37 приграничных населенных пунктов, еще 34 – за пределами зоны уверенного приема сигнала цифрового телевидения.
 

С учетом складывающейся геополитической ситуации для Карелии, которая имеет самую протяженную в России границу с Евросоюзом, вопрос доступа граждан к современным технологиям связи на приграничных территориях принципиальный. Живущие рядом с финляндской границей люди должны иметь возможность выходить в Интернет, пользоваться услугами сотовой связи, смотреть российское телевидение,

– прокомментировал Элиссан Шандалович..

В обращении Законодательное Собрание Карелии просит рассмотреть возможность обеспечения развития инфраструктуры связи на территории республики за счет средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» с предельным уровнем софинансирования со стороны региона – 1 процент.

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Метки: 
Депутаты Заксобрания Карелии
ЗС РК
парламент карелии
Сотовая связь в приграничных районах Карелии
элиссан шандалович