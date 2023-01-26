В ЗС попросили обеспечить связью приграничье Карелии

Авторами инициативы выступили Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович, депутаты Леонид Лиминчук, Ирина Кузичева и Татьяна Тишкова.

Как отмечается в обращении, вне зоны устойчивого сигнала мобильной связи в республике насчитывается 37 приграничных населенных пунктов, еще 34 – за пределами зоны уверенного приема сигнала цифрового телевидения.



С учетом складывающейся геополитической ситуации для Карелии, которая имеет самую протяженную в России границу с Евросоюзом, вопрос доступа граждан к современным технологиям связи на приграничных территориях принципиальный. Живущие рядом с финляндской границей люди должны иметь возможность выходить в Интернет, пользоваться услугами сотовой связи, смотреть российское телевидение,

– прокомментировал Элиссан Шандалович..



В обращении Законодательное Собрание Карелии просит рассмотреть возможность обеспечения развития инфраструктуры связи на территории республики за счет средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» с предельным уровнем софинансирования со стороны региона – 1 процент.