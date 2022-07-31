Лето – время отдыха, хочется раслабиться, но не стоит забывать о контроле над своими расходами, чтобы не оказаться в долгах. Лунный денежный календарь на август поможет сохранить и даже приумножить свои финансы. С его помощью вы сможете определить благоприятное время для различных финансовых операций.

Благоприятные дни для финансовых операций

Давать в долг: 2, 20 августа.

Не давать в долг: 5, 10, 21 августа.

Брать в долг: 13, 21 августа.

Не брать в долг: 10, 19, 26 августа.

Отдавать долги 2, 3, 18, 25, 31 августа.

Не отдавать долги: 22 августа.

Пересчитывать деньги: 7, 8 , 19 августа.

Покупать кошелёк: 16 августа.

Покупать подарки: 29, 14 августа.

Благоприятные дни для вкладов и инвестиций: 23, 13, 14 августа.

Подходящее время для крупных покупок: 14 августа.

Удачное время для обмена валют и операций с недвижимостью: 14, 23, августа.

Первая декада

1 августа. Лучше сегодня покупать все для спорта и фитнеса, включая спортивный инвентарь, одежду, а также абонементы в спортивные клубы.

2 августа. Сегодня желательно возвращать долги, оказывать финансовую помощь.

3 августа.Тем, у кого есть долги, желательно рассчитаться сегодня, тогда впоследствии не потребуется брать в долг.

4 августа. Наиболее удачное время для решения различных вопросов, связанных с кредитами или завещаниями.

5 августа. Не стоит заниматься денежными вложениями, а также одалживать деньги: могут быть проблемы с возвратом.

6 августа. Есть риск денежных потерь, будьте осторожнее, отправляясь за покупками: вас легко будет обмануть.

7 августа. Очень важно пересчитать деньги, распланировать бюджет.

8 августа. Сегодня не стоит подписывать финансовые документы, пересчитывать деньги и начинать новые дела.

9 августа. Важно проявить особенную осторожность, так как многие материальные сделки грозят обманом и банкротством.

10 августа. Опасайтесь мошенников, не стоит доверять свои финансы кому бы то ни было!

Вторая декада

11 августа. Сегодняшний день хорошо посвятить получению прибыли от ранее осуществленных сделок.

12 августа. Сегодня как никогда есть опасность непредвиденных трат.

13 августа. Можно заниматься капиталовложениями или помещать деньги в банк под проценты.

14 августа. Хорошо бы сегодня заниматься благотворительностью, приобретать дорогие вещи, вкладывать деньги в свое образование.

15 августа. Лучше не совершать крупных покупок, ведь они далеко не всегда могут оказаться удачными, либо вам придется менять их.

16 августа. Хотите избавиться от безденежья – сожгите старый «несчастливый» кошелек, а новый купите.

17 августа. Не самый лучший день для управления денежной энергией. Результат вас разочарует.

18 августа. Тем, у кого есть долги, желательно рассчитаться сегодня, тогда впоследствии не потребуется прибегать к заемам.

19 августа. Сегодня стоит внимательно отнестись к деньгам, так как есть риск потерять их.

20 августа. Сегодня будет легко договориться о чем-то. Можно требовать возврата долга или дать в долг на выгодных для вас условиях.

Третья декада

21 августа. Не рекомендуется сегодня проводить операции, связанные с валютой, производить вклады и давать деньги в долг.

22 августа. Будьте осторожнее, сегодня будет легко обсчитаться!

23 августа. Если вы давно планировали какой то важный вклад и не мог ли на него решиться, сегодняшний день идеально подходит для его свершения.

24 августа. Осторожнее с покупками: есть риск потратить больше, чем вы рассчитывали.

25 августа. Хороший день для того, чтобы рассчитаться с долгами.

26 августа. Опасная дата, с деньгами следует проявлять особую внимательность.

27 августа. Благоприятное время для активности и достижения поставленных целей, однако, денежные средства постарайтесь тратить экономно, чтобы избежать затруднений в будущем.

28 августа. Чтобы избавиться от материальных затруднений, нашепчите свои жалобы на текущую воду – она унесет проблемы.

29 августа. Держитесь подальше от магазинов. Единственное исключение – подарки: их можно покупать и дарить.

30 августа. Стоит открыть кошелек, чтобы зарядить энергией Луны – денежки так и потекут и него...

31 августа. Сапоги или туфли, купленные сегодня, приведут вас к успеху. Важно отдать долги, расплатиться по кредитам.