Астрологи рассказали, кому стоит верить в счастливый случай

Первая половина недели благоприятна для обучения, а также для того, чтобы освежить свои знания, так как вам может потребоваться информация, которую вы уже успели подзабыть. В это время вы можете заново вернуться к своим прошлым планам и мыслям. Вторая половина недели подходит для интеллектуальных занятий, творчества, проявления своей эрудиции. Будет полезно задуматься над тем, чего же вы действительно хотите от жизни. В этот период также возрастет общительность, усилится любознательность и находчивость.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов усилится потребность в общении. В поле вашего зрения будет много людей, благодаря контактам с которыми вы окажетесь в курсе всех актуальных событий. Также есть вероятность новых знакомств. Возможна случайная встреча с человеком, с которым у вас в прошлом были романтические отношения.

Тельцы проявят свои лучшие деловые качества. У вас будет достаточно сил и материальных ресурсов, чтобы заняться решением хозяйственно-бытовых проблем в доме. Постарайтесь найти в время и для отдыха. Возможно, вам придется принимать гостей.

Близнецы смогут восстановить контакты с теми людьми, с которыми раньше много общались. В поле вашего зрения часто будут появляться бывшие знакомые. Возможно, от них поступит какая-то важная информация. Сохраняйте в любой ситуации оптимизм и верьте в счастливый случай.

Ракам звезды советуют больше времени проводить в уединении — тишина и покой помогут вам восстановить силы. Сейчас рекомендуется прислушиваться к подсказкам своей интуиции: она вас не подведет. Не отказывайте в помощи людям, на этой неделе особенно важно проявить милосердие и доброжелательность.

Львам необходимо оказаться в окружении друзей и единомышленников. С их помощью вы можете пересмотреть свои взгляды на те или иные жизненные приоритеты. Это прекрасное время для планирования своей жизни: поставленные сейчас задачи рано или поздно будут выполнены.

Девы будут уверенно продвигаться к своей цели. Для того чтобы почувствовать удовлетворение от жизни, вам потребуется четко представлять себе, к чему нужно стремиться. Это хорошее время для наведения справок об интересующих вас людях, поиска скрытой информации, психологических практик.

Весам стоит чаще прислушиваться к мнению других людей. Старайтесь быть внимательнее и терпимее к другим точкам зрения, настройтесь на открытый стиль поведения и не отказывайте в помощи окружающим. В этом случае вам удастся сделать сотрудничество интересным и взаимовыгодным.

У Скорпионов наступает хорошее время для решительных действий. В первую очередь это относится к карьере. Если вы хотели поменять работу, то сейчас у вас хватит смелости пойти на этот шаг. Помните, что любые перемены, которые произойдут на этой неделе, в итоге приведут к улучшению вашего положения.

У Стрельцов значительно улучшатся отношения с партнером. Одиноким представителям знака может посчастливиться встретить свою вторую половинку. Особенно это вероятно во время дальней поездки. Также будут успешно решаться дела, касающиеся сотрудничества, и юридические вопросы.

Козерогам рекомендуется особое внимание уделить состоянию своего тела. Можно запланировать на это время лечебные или профилактические процедуры. Многие почувствуют реальное улучшение самочувствия, после того как очистят свою квартиру от ненужного хлама, старых вещей.

Водолеям не нужно бояться обсуждать волнующие вас темы с любимым человеком. Диалог позволит прояснить ваши позиции и добиться взаимопонимания. Общение с детьми также доставит вам немало удовольствия. Это хорошее время для туристических поездок на море. Желательно отправиться туда всей семьей.

Рыбам можно смело браться за любую большую работу: например, за ремонт в квартире либо благоустройство дачного участка. Также это хорошее время для планирования семейного бюджета, предстоящих крупных покупок. Психологический климат в семье будет этому благоприятствовать. // Фото: pxfuel.com