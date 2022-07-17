Астрологи рассказали, у кого увеличатся доходы

Начало недели будет довольно противоречивым. Появится энтузиазм и желание действовать, к чему-то стремиться, открывать для себя новые перспективы. В то же время возможна чрезмерная поспешность в поступках, проявления напористости и агрессивности. В результате созидательные замыслы могут привести к разрушительным последствиям. Поспешность и спонтанность могут стать причиной травм. Вторая половина недели пройдет более спокойно, но внимательность и осторожность также не будут лишними. В этот период вы сможете открыть для себя новые возможности, осуществить давние мечты. Выходные благоприятны для активного общения и поездок.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов могут возникнуть сложности в партнерских отношениях. Постарайтесь быть мягче и предупредительнее с любимым человеком. Ваше поведение сейчас будет казаться ему непредсказуемым. Между тем, вас ждет много увлекательного общения с друзьями и знакомыми.

Тельцам звезды советуют больше внимания уделять своему здоровью. Постарайтесь создать комфортную обстановку для жизни. В этот период увеличатся ваши доходы, вы сможете купить вещи, о которых давно мечтали. Между тем, на этой неделе может сорваться запланированная поездка.

Близнецы могут столкнуться со стрессовой ситуацией. Старайтесь вести себя более осмотрительно, не позволяйте вовлекать вас в сомнительные дела. Будьте мягче и уступчивее с любимым человеком. Не следует полагать, что любовь исчерпывается интимными отношениями. Душевная близость важна не меньше физической.

Раки будут комфортно себя чувствовать в уединении. Постарайтесь не ввязываться в споры, никому ничего не доказывайте и избегайте потенциально конфликтных ситуаций. Старайтесь не контактировать с теми, кто наделен властью. Также лучше не бывать среди большого количества людей.

Львам придется многое делать не потому что хочется, а потому что надо. Возрастет нагрузка на работе, появится много неотложных дел по дому. Наиболее удачно эта неделя складывается для тех, кто не обременен семейными обязательствами. Старайтесь больше времени проводить в компании друзей.

Девам, у которых есть дети, придется побеспокоиться об их поведении. Постарайтесь, насколько это возможно, закрывать глаза на проделки чада. Будьте мягче и нежнее. Это исключительно удачное время для карьерного продвижения. Возможно, сейчас вам предложат новую должность.

У Весов могут ухудшиться отношения с близкими. Возможная причина конфликтов - множество накопившихся бытовых проблем. Звезды советуют избавиться от старых, ненужных вещей и приобрести взамен новые и современные. Это исключительно благоприятное время для туристических поездок.

Скорпионам звезды не советуют много времени проводить в поездках, поскольку в дороге могут произойти неприятности. Между тем это хорошее время для крупных покупок и урегулирования вопросов с долговыми обязательствами. Вам могут неожиданно вернуть долг, который вы уже не надеялись получить.

У Стрельцов, состоящих в браке, могут возникнуть проблемы с финансами, зато отношения со второй половинкой будут гармоничными. Вы сумеете взглянуть на своего партнера по браку с нового ракурса и разглядеть в нем положительные качества, которых раньше не замечали.

Козерогам звезды советуют направить свою энергию на наведение порядка. Скорее всего, вы станете с удовольствием убираться в квартире, стирать, мыть и чистить до блеска все, что окружает вас. В общении с близкими людьми старайтесь проявлять больше такта и терпимости.

У Водолеев неделя будет наполнена любовью. Сейчас ваши чувства переживут небывалый расцвет. Романтические отношения приобретут особую яркость и новизну. Это время приятных сюрпризов, подарков, свиданий. Если у вас есть дети, постарайтесь уделить им больше внимания.

У Рыб неделя будет динамичной и успешной, хотя вы можете быть недовольны собой и окружающими. Проявляйте настойчивость, но не грубость. Важно, чтобы вас услышали, но и вы будьте готовы на компромисс. Не поддавайтесь соблазнам, боритесь с дурными привычками. // Фото: pxfuel.com