Астрологи сулят приятное времяпровождение

Начало недели не будет богатым на события, однако эти дни благоприятны для проявления личной инициативы. Сейчас на первый план выйдут индивидуальные действия, умение действовать прямо и открыто. Поэтому это время будет особенно удачным для людей, занимающих активную жизненную позицию. Начиная со среды нас ждет много общения. В этот период можно заводить новые знакомства, как дружеские, так и романтические. Эти дни подходят для отдыха, развлечений, приятного времяпровождения с друзьями. Удачно сложатся непродолжительные путешествия, выезды на природу. Деловое общение осложнится из-за недостатка уверенности в себе и последовательности в делах. В конце недели может появиться рассеянность, снизится ответственность и пунктуальность, что также не будет способствовать плодотворной работе и сотрудничеству.

Источник: astro-ru.ru

Для Овнов темы любви и общения будут наиболее актуальными. Отношения с любимым человеком в этот период получат новый импульс к развитию. Если же вы пока одиноки, то сейчас высока вероятность нового романа. Чтобы романтическое знакомство стало возможным, постарайтесь чаще появляться на людях.

Тельцам максимум внимания стоит сосредоточить на решении материальных вопросов. Это хорошее время для любых покупок, которые смогут сделать ваш дом уютнее и комфортнее. Психологический климат в семье будет благоприятным. Сейчас подходящий момент для приобретения подарков родственникам.

Близнецы захотят удивить друзей и знакомых, представ перед ними в новом имидже. Ваш выбор новой прически, макияжа, цвета волос или стиля одежды будет просто безукоризненным. Кроме того, вы станете мягче, терпимее к другим. Это удачное время, чтобы организовать с друзьями поездку за город на пикник.

Раки нуждаются в отдыхе и релаксации. Постарайтесь расслабиться, чтобы ничто не отвлекало вас и можно было забыть обо всех проблемах. Полезными будут любые водные процедуры, начиная от купания в море и заканчивая посещением бани или сауны. Новыми дружескими знакомствами в этот период обзаводиться не стоит.

Львам захочется радикально поменять обстановку, чтобы получить новые впечатления. Не отказывайтесь от посещения дружеской вечеринки, где можно познакомиться с новыми людьми. Одинокие Львы могут встретить человека, с которым удастся установить не только дружеские, но и романтические отношения.

У Дев наступит хорошее время для решения каких-либо тайных дел, урегулирования щепетильных вопросов, не подлежащих публичному оглашению. К намеченной цели сейчас лучше идти незаметно, не привлекая к себе внимание окружающих. Между тем, это не лучшее время для дальних поездок, путешествий.

Весам эту неделю захочется провести в увлекательной поездке. Не исключено, что вас позовут с собой друзья, которые собрались на фестиваль или на иное увеселительное мероприятие. В этот период удача будет сопутствовать вам в поисках новых впечатлений.

От Скорпионов на этой неделе звезды ожидают смелых, возможно, даже рискованных действий, направленных на достижение поставленных целей. Если вы состоите в браке, то ваши финансовые возможности, скорее всего, возрастут из-за успехов партнера.

У Стрельцов, состоящих в браке, эта неделя может быть связана с улучшением супружеских отношений. Вы как бы заново откроете для себя любимого человека. Особенно удачно это время для совместной туристической поездки. Между тем, сейчас следует больше внимания уделять своему здоровью.

У Козерогов наступит прекрасное время для того, чтобы кардинально улучшить состояние своего здоровья. Сейчас ваш организм сможет мобилизовать свои внутренние защитные силы. Вторая позитивная тема недели — удачное решение бытовых проблем. На выходных не стоит вступать в споры с партнером.

У Водолеев неделя будет наполнена любовью и гармонией. Многие спорные вопросы смогут решиться на редкость легко и спокойно. Ваш партнер будет склонен во многом идти вам на уступки, соглашаться с вашим мнением. Если вы одиноки, в этот период не исключено начало романтических отношений.

Для Рыб семейная жизнь станет источником радости. Психологическая атмосфера в семье будет складываться исключительно гармонично. Проявите заботу о старших родственниках. Сейчас можно совместными усилиями решать хозяйственные проблемы. А вот от загородных поездок пока лучше воздержаться. // Фото: pxfuel.com