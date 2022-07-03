Астрологи обещают романтические знакомства

Неделя будет довольно благоприятной. Некоторая эмоциональная напряженность может возникнуть лишь во вторник вечером и в среду утром. В этот период старайтесь проявлять сдержанность, не действовать под влиянием настроения. Остальные дни будут гораздо приятнее. Вас ожидает общение с интересными людьми, новые знакомства, в том числе романтического характера. Сейчас симпатии между представителями противоположных полов могут возникать спонтанно, но не стоит форсировать развитие событий, если вы стремитесь к длительным отношениям. Существующим парам полезно вносить в свою жизнь больше разнообразия, это поможет освежить чувства, позволит получить новые впечатления. Идеи, которые придут к вам это время, рекомендуется фиксировать. Не исключено, что они могут пригодиться вам в скором будущем.

Источник: astro-ru.ru

Овнам предстоит много и интенсивно общаться с друзьями и знакомыми. Отношения с окружающими людьми будут гармоничными и доброжелательными. Это прекрасное время для примирения с теми, с кем вы последнее время находились в ссоре. Возможны романтические знакомства в дороге, на пикнике, в загородной поездке.

У Тельцов основное внимание будет переключено на работу, сейчас вы сможете особенно преуспеть в делах. Ваши финансовые ресурсы возрастут, благодаря чему появится возможность сделать удачные покупки. В семье вы будете окружены теплом и заботой и с радостью станете проводить время с близкими людьми.

Близнецы захотят изменить имидж. Можно сделать новую прическу или внести яркие оттенки в свою внешность, а также заняться своей физической формой. В этот период возможно романтическое знакомство. Если у вас уже есть любовные отношения, то на этой неделе они станут более волнующими и приятными.

Раки смогут не только преуспеть в делах, но и найти время для духовных практик. Эти два направления сейчас будут особенно взаимосвязаны. Состояние умиротворения окажет благотворное влияние на решение практических вопросов. Также уделите внимание своему здоровью.

Львам захочется получить новые впечатления. Особенно важным станет ощущение внутренней свободы. Не исключено, что неожиданно для окружающих, а может, даже для самих себя вы решите сесть на поезд или самолет и отправиться в путешествие. В этот период возрастает роль и значимость друзей в вашей жизни.

У Дев наступает удачное время для профессионального роста и решения любых поставленных задач. Ваши действия приведут вас к цели без особых усилий и за короткий срок. Внешние обстоятельства будут помогать вам. Возрастет роль интуиции. Окружающим не удастся обмануть вас или ввести в заблуждение.

Весы будут мысленно устремлены в дальние страны. Если до отпуска далеко, можно просто помечтать и распланировать будущую поездку. Многие ваши планы, составленные на этой неделе, исполнятся с удивительной точностью. Также в эти дни возможны приятные сюрпризы.

У Скорпионов резко усилится потребность в интимных отношениях. Одинокие представители знака смогут повстречать человека, который будет соответствовать их ожиданиям. Также в этот период можно успешно решать вопросы, связанные с финансами и карьерой.

У Стрельцов, состоящих в браке, смыслом существования станет партнер. Возможно, неожиданно для себя вы заново откроете любимого человека. Это прекрасное время для примирения после ссор. Вам удастся прийти к компромиссу и добиться гармонизации отношений.

Козерогам рекомендуется заняться своим здоровьем. Если у вас имеются хронические заболевания, то сейчас самое время пройти обследование и начать курс лечения. Не забудьте и о необходимости навести порядок в делах и в доме.

У Водолеев наступает прекрасное время для любовных отношений. Чувства расцветут и засверкают невероятно красивыми красками. Одинокие представители знака могут неожиданно встретить свою вторую половинку. Однако для этого придется приложить определенные усилия, как минимум, выйти из дома.

Для Рыб основной заботой станет семья. Вы получите шанс кардинально улучшить отношения с родными и близкими. Если до этого вам периодически приходилось сталкиваться с непониманием, то теперь наступит мир и гармония. Это прекрасное время для проведения изменений в доме совместными усилиями всех членов семьи. // Фото: pixabay.com