Лоси ходят по Санкт-Петербургу

Во Фрунзенском районе Петербурга вновь заметили лося — теперь в районе метро «Бухарестская» и «Международная». Об этом 31 мая пишет «Фонтанка» со ссылкой на сообщество «Новости Купчино».

Как обратили внимание подписчики паблика, лось забежал на территорию Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. По словам горожан, некоторое время студентов и преподавателей не пропускали в университет, чтобы они не столкнулись с диким животным вблизи.

«В 12:30 лось перепрыгнул через высокий забор и убежал в сторону метро Международная. Потом его увидели во дворе дома 66 к. 1 по Бухарестской, бежал в сторону улицы Белы Куна. Потом — у дома Бухарестская, 72», — отмечают «Новости Купчино». © «Петрозаводск говорит»