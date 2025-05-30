Новую меру защиты от мошенников внедрят на портале Госуслуги

Защитить аккаунты россиян от мошенников на сервисе «Госуслуги» постараются с помощью новой меры.

Для этого внедрят возможность дополнительного подтверждения смены пароля доверенным лицом пользователя. Внедрит такой механизм планируют в этом году в третьем квартале, передает ТАСС.

Опция будет добровольной. Предполагается, что пользователь даст человеку, которому доверяет и у которого тоже есть аккаунт в сервисе, возможность дополнительно подтверждать смену пароля.

В настоящее время мошенники активно пользуются тем, что выманивают у россиян код из СМС-сообщения и меняют пароль на Госуслугах.