Мертвого студента нашли под окнами дома в Ленобласти

В Ленинградской области молодого человека нашли мертвым под окнами многоэтажного дома. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, трагедия произошла в деревне Новое Девяткино вечером 29 мая. Отмечается, что 19-летний студент жил на 13-м этаже вместе со своим отцом. В тот вечер между ними произошел непростой разговор. Мужчина сообщил сыну, что разводится с женой, и что ему придется платить алименты. Молодой человек отреагировал остро и схватил нож. Отец отобрал оружие и пошел в туалет. Когда вернулся, сын уже был на земле.

По факту произошедшей трагедии полиция проводит проверку. Выясняются обстоятельства случившегося. © «Петрозаводск говорит»