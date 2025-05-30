155 млрд рублей запросило МЧС на модернизацию убежищ в России

Чтобы привести в порядок все убежища в России, требуется около 155 млрд рублей. Столько денег запросило МЧС у минфина. По мнению руководителя МЧС Александра Куренкова, следует выстраивать систему гражданской обороны, которая должна максимально защитить граждан России.

«Мы вышли с инициативой к минфину выделить 155 миллиардов рублей на модернизацию системы по всей стране», - приводит РИА Новости слова министра.

В 2014 году инвентаризировали все защитные сооружения гражданской обороны, затем началась комплексная инвентаризация подземных помещений. © «Петрозаводск говорит»