Лодка с детьми перевернулась на озере под Петрозаводском

Стали известны подробности ЧП на озере Лососинном. Детали инцидента раскрыли в паблике Карельской республиканской поисково-спасательной службы.

По данным КРПСС, вечером 10 мая на озере перевернулся каяк с детьми 2009 и 2012 годов рождения. Подростки совершали тренировочную прогулку. На место выезжали сотрудники Петрозаводского поисково-спасательного отряда.

Пострадавшие были доставлены на берег. Детей передали сотрудникам скорой помощи.

Напомним, о происшествии на озере Лососинном стало известно вечером 10 мая. Сообщалось о том, что в воде оказались пять человек. Люди добрались до острова и ждали помощи. // Фото КРПСС