11 мая 2024, 10:11
Лодка с детьми перевернулась на озере под Петрозаводском
Спасатели рассказали об операции на озере Лососинном
Стали известны подробности ЧП на озере Лососинном. Детали инцидента раскрыли в паблике Карельской республиканской поисково-спасательной службы.
По данным КРПСС, вечером 10 мая на озере перевернулся каяк с детьми 2009 и 2012 годов рождения. Подростки совершали тренировочную прогулку. На место выезжали сотрудники Петрозаводского поисково-спасательного отряда.
Пострадавшие были доставлены на берег. Детей передали сотрудникам скорой помощи.
Напомним, о происшествии на озере Лососинном стало известно вечером 10 мая. Сообщалось о том, что в воде оказались пять человек. Люди добрались до острова и ждали помощи. // Фото КРПСС