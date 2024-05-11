Автомобиль загорелся в Карелии

В пятницу, 10 мая, в 15:20 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в Медвежьегорском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

На место происшествия - в деревню Зажогинская - выехали три единицы техники и шестеро спасателей. Выяснилось, что загорелся автомобиль. Совместными усилиями с огнем удалось справиться к 16 часам.

Жителям Карелии напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: unsplash.com / Rochak Shukla