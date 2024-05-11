Гараж вспыхнул этой ночью в Карелии

Сегодня в 3:17 утра на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в Беломорске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

На место происшествия выехали две единицы техники и пятеро спасателей. Выяснилось, что горит частный гараж.

Борьба с огнем заняла около получаса. Совместными усилиями возгорание было ликвидировано.

Жителям Карелии напоминают, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: freepik.com / Ilovehz