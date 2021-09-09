Лишенный прав водитель гнал по трассе «Кола» и попался инспекторам ДПС

Инспекторы ДПС выявили очередного водителя без прав. Его остановили на 422-м километре федеральной трассы «Кола», сообщили в Госавтоинспекции республики.

Нарушителя, которого ранее лишили прав, засекли на территории Прионежского района. Однако 50-летний мужчина продолжал ездить. Его отстранили от управления машиной, которую увезли на специализированную стоянку.

Мужчина понесет административную ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей административного ареста на срок до 15 суток или обязательных работ на срок от 100 до 200 часов.

В Госавтоинспекции Карелии отметили, что за 8 месяцев этого года уже отстранили от управления машинами 1686 человек, не имеющих права управления транспортным средством.

Водители без прав за это время совершили 26 аварий, в которых 36 человек получили травмы и трое погибли. // Фото: источник