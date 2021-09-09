Двухэтажный дом загорелся сегодня в Карелии

Сегодня в 12:11 специалисты из Лоухи и Чупы были вызваны на пожар в поселке Лоухи. Загорелся двухэтажный деревянный дом, сообщает паблик ОПС по Лоухскому району.

Всего на вызов отправились одиннадцать человек. С возгоранием удалось справиться довольно быстро - в 12:35 огонь был потушен. Площадь пожара составила 36 квадратных метров.

Спасатели напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 01, с мобильного 101, 112. Фото источника