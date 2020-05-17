Лихач на микроавтобусе решил разогнаться на трассе «Кола»

Водитель микроавтобуса «Фольксваген Каравелла» получил «административку» за нарушение скоростного режима. Автомобилист решил прокатиться по трассе «Кола» со скоростью более 120 километров в час.

Дорожный инцидент произошел на 270-м километре автодороги в Олонецком районе, сообщает ГИБДД.

Ранее сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя за отсутствие детского автокресла: мужчина перевозил трехлетнего ребенка без специального удерживающего устройства. Инцидент произошел сегодня, 17 мая, на том же участке автодороги.