Лихач едва не устроил жуткую аварию на трассе в Карелии

Водитель автомобиля, вероятно, отметил второй день рождения, когда чудом избежал столкновения с отечественной легковушкой и снегоуборочной машиной на трассе в Карелии. Короткий сюжет о лихаче выпустили на РЕН ТВ.

Автомобиль двигался со скоростью почти 100 километров в час. Водитель обгонял одну машину за другой. Внезапно двигавшаяся впереди малолитражка стала останавливаться. Судя по всему, автомобилист не был готов к такому повороту. Затормозить водитель не успевал. В итоге направил машину в просвет между попутной легковушкой и встречной снегоуборочной машиной. Транспортные средства разъехались в миллиметрах друг от друга. Все запечатлел видеорегистратор в салоне авто.

По информации телеканала, машины не получили царапин. Водитель продолжил путь домой, как сообщается, уже очень осторожно.