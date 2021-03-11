11 марта 2021, 20:14
Автоклуб 10 RUS

В Петрозаводске водителя автобуса оштрафуют за ремень

ГИБДД ежедневно следит за тем, как водитель общественного транспорта соблюдают ПДД

Инспекторы ГИБДД проводят сплошные проверки общественного транспорта в столице Карелии. Подобные рейды проходят ежедневно, сообщили в ведомстве.

Сотрудники дорожной полиции проверяют техническое состояние автобусов, документы, следят за тем, соблюдают ли водители режим труда и отдыха, правил дорожного движения.

11 марта в отношении водителя одного из автобусов был составлен административный материал за непристегнутый ремень безопасности. За нарушение предусмотрен штраф - одна тысяча рублей. (фото vestiprim.ru)

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ГИБДД
новости петрозаводска
ремень
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штраф