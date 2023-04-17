17 апреля 2023, 12:17
Легковой «Рено» вылетел с дороги и «запутался» в деревьях
По свидетельству спасателей, травмы получил один человек
В ДТП на севере Карелии пострадал один человек. Дорожный инцидент произошел 15 апреля в 19:36 на шоссе Горняков.
По сообщению костомукшских спасателей, автомобиль «Логан» съехал с дороги и опрокинулся, транспортное средство оказалось значительно повреждено.
Пострадавшего увезли на «скорой» в межрайонную больницу. // фото паблик «2 пожарно-спасательный отряд ФПС по РК»